Baraże wicemistrzów A klas KPZPN o awans do 5. ligi kujawsko-pomorskiej

Baraże o 5. ligę - mecze nr 2

Orzeł Służewo - Kujawy Markowice. Mecz barażowy o awans do 5. ligi. Zdjęcia

Baraże o 5. ligę - mecze nr 1

Baraże o A klasę

Jeżeli Orzeł nie awansuje do 5. ligi to z włocławskiej A klasy spadną Victoria Smólnik i Piast Bądkowo, a w barażu z wicemistrzem B klasy Ziemowitem Osięciny zagra Grot Kowalki. Jeżeli Orzeł awansuje do 5. ligi wtedy w barażu z Ziemowitem Osięciny zagra Piast Bądkowo, a spadnie tylko Piast.