Caledonia Gladiators - Anwil Włocławek. Anwil w Szkocji zagra o pierwsze zwycięstwo w FIBA Europe Cup w sezonie 2023/24

Jeszcze nigdy w swojej historii Anwil Włocławek nie mierzył się z zespołem z Wielkiej Brytanii w rozgrywkach pucharowych. Do takiego starcia miało dość w covidowej bańce we Włocławku w styczniu w 2021 (w Hali Mistrzów rywalizowała wówczas grupa FIBA Europe Cup ). Wtedy jednak najlepszy brytyjski zespół ostatecznie nie pojawił się w Polsce z powodu kłopotów zdrowotnych.

Teraz Anwil Włocławek zagra na wyjeździe z Caledonią Gladiators. To szkocki zespół, którego historia rozpoczęła się w latach 90. w Edynburgu, ale w 2002 został przeniesiony do Glasgow. Wielkich sukcesów na koncie brak, doświadczenie w Europie skromne. W pierwszym meczu FIBA Europe Cup Gladiators bardzo pewnie jednak pokonali na wyjeździe rumuński Sibiu 80:68 i zasygnalizowali, że chcą się liczyć w walce o awans do fazy play off.