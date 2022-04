Catering wielkanocny we Włocławku. Takie propozycje na świąteczny stół można znaleźć w menu restauracji [zdjęcia] Joanna Maciejewska

Na wielkanocnych stołach wciąż goszczą tradycyjne potrawy, ale pojawiają się też nowości. Na zdjęciach prezentujemy stoły wielkanocne na wystawach powiatu włocławskiego z poprzednich lat Wojciech Alabrudziński Zobacz galerię (29 zdjęć)

Coraz częściej sięgamy po świąteczny catering. Restauracje, także te we Włocławku, proponują nie tylko tradycyjne wielkanocne dania. W menu można znaleźć też ryby, włoskie potrawy czy owoce morza. Sprawdziliśmy, co w 2022 roku, w ramach cateringu przygotowały niektóre lokale gastronomiczne we Włocławku.