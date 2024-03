Charytatywny spływ kajakowy Wisłą. Płyną i chcą zebrać 15 milionów złotych dla chorego Olafa. Zdjęcia, wideo

Charytatywny spływ kajakowy Wisłą. Płyną i zbierają dla chorego Olafa.

Kajakarze są w trakcie bicia rekordu Polski i Guinnessa w zimowym spływie Wisły (ponad 1000 km!). Wiosłują już od 26 lutego po kilkanaście godzin dziennie, bez przerwy. Co więcej, robią to w szczytnym celu! Korzystają z siły własnych mięśni, zdobywając się na ogromny wysiłek, by pomóc małemu Olafkowi, który choruje na DMD - śmiertelną chorobę atakującą mięśnie. Robią to, aby wspomóc zbiórkę astronomicznej sumy 15,5 mln złotych - bo taka jest cena terapii ratującej życie niespełna trzylatka.