Dramatyczne sceny na Okrężnej we Włocławku. Reanimacja mężczyzny na chodniku [zdjęcia]

Do dramatycznego zdarzenia doszło przy przystanku autobusowym na ulicy Okrężnej we Włocławku w poniedziałek 2 maja przed godziną 12.

Około 70-letni mężczyzna nagle zasłabł i upadł na chodnik. Sytuację zauważył ratownik medyczny, który jechał ulicą Okrężną prywatnym samochodem poza godzinami pracy. U poszkodowanego mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Ratownik medyczny czekając za karetką natychmiast przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po kilku minutach na miejsce dojechał motoambulans i załoga ratowników medycznych.

Mężczyźnie po użyciu defibrylatora wróciły funkcje życiowe i został zabrany do szpitala we Włocławku. Pamiętajmy, ze w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia najważniejsze jest to, by jak najszybciej podjąć się resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W tej sytuacji można stwierdzić, że bardzo szybka reakcja ratownika medycznego uratowała poszkodowanemu życie.