Duże emocje w Ciechocinku. Zdrój zremisował z MGKS Kujawiakiem Lumac Kowal 2:2 w 1. kolejce V ligi

Warunki do gry przy ul. Tężniowej 6 były trudne dla obu drużyn, temperatura powietrza wynosiła plus 30 C, w związku z tym sędzia główny Paweł Kruczykowski na przedmeczowej odprawie z kierownikami drużyn zarządził dwie przerwy techniczne na uzupełnienie płynów. Wspierali go na liniach asystenci: Maciej Banasiak oraz Krzysztof Łęcki z KS Bydgoszcz.

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego, piłkarze obu drużyn oraz kibice uczcili minutą ciszy śmierć Leszka Dzierżewicza - wieloletniego burmistrza Ciechocinka, który odszedł niespodziewanie w wieku 66 lat. Po tym akcie od środka rozpoczęli goście. W pierwsze minuty spotkania lepiej weszli gospodarze, wyprowadzając szybkie kontry na bramkę Bartłomieja Szablewskiego, od tego sezonu kapitana kowalskiej drużyny. W 4 minucie pierwszą bramkę w nowym sezonie dla Zdroju z główki zdobył najwyższy w drużynie - Daniel Matuszak. Lewą stroną szybka kontrę wyprowadził Radosław Czułkowski, który wrzucił piłkę na 7 metr, a główką akcję wykończył Matuszak. Na wyrównanie długo nie musieliśmy czekać, bo zaledwie dwie minuty. Bramka wyrównująca padła po zagraniu duetu Shvets – Khankevich. Vitalii dograł piłkę do wychodzącego na pozycję strzelecką nowego napastnika Kujawiaka - Leonida Khankevicha, a ten jak w meczach sparingowych celnym strzałem pokonał golkipera gospodarzy - Michała Kaźmierczaka. Kujawiak pozyskał białorusina z Włocłavii Włocławek.