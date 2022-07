Dwie komisje Senatu RP odwiedziły tamę we Włocławku [zdjęcia]

- To dzień środowiskowy. Rozmawiamy i dyskutujemy o włocławskiej tamie i tym, że jest osamotniona, że powinny być budowane kolejne stopnie. Odwiedzimy też Siarzewo, gdzie w bólach się rodzi stopień wodny. Nie wiemy, ile to będzie kosztowało, ale na dziś się planuje około pięciu miliardów złotych. Spotkamy się także z kierownictwem Anwilu, gdzie rozmawiamy o wysokich cenach nawozów sztucznych, a to decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym Polaków. Jeżeli nawozy będą w takich cenach, rolnicy będą mniej siać i będą niższe plony. Wszyscy się tego obawiamy. Chcemy mieć bezpieczeństwo żywnościowe. Czwartek, trzeci dzień pracy komisji będzie poświęcony już tylko rolnictwu – mówi Józef Łyczak, senator z okręgu toruńskiego.