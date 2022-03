Dzień bez plecaka 2022 w IV LO im. K.K. Baczyńskiego we Włocławku [zdjęcia] OPRAC.: Oliwia Nowak

Dzień bez plecaka to święto, które niedawno dotarło do Polski. Bawią się nie tylko szkoły podstawowe, ale także szkoły średnie. W czwartek 24 marca świętowali również uczniowie IV. LO im. K.K. Baczyńskiego we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia.