Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku. Zdjęcia, wideo Renata Brzostowska

We wtorek rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych 14 maja 2024 roku zmagali się z testem z języka polskiego. Zanim uczniowie usiedli do pisania, zajrzeliśmy do Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo.