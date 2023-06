Dzień Dziecka 2023 i otwarcie sensorycznego placu zabaw przy Przedszkolu nr 8 we Włocławku [zdjęcia]

W dniu swojego święta, przedszkolacy ze szczęśliwej "Ósemki", otrzymują wspaniały i wymarzony prezent, to sensoryczny plac zabaw. Ten plac ma ogromne znaczenie dla rozwoju psychofizycznego przedszkolaków, w dobie uzależnień od smartfonów i komputerów. Nasz plac, to sensoryczny plac, który rozwija zmysły dzieci poprzez słuch, wzrok, węch, smak. Jest to już drugi taki nasz plac, ale stanowi integralną całość z pierwszym placem. - mówiła Wanda Szczygelska, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8 - Dzieci będą mogły rozwijać ciekawość poznawczą w kontakcie z przyrodą, a także zdobywać wiedzę poprzez zabawę w gronie rówieśników.