Dzień Kobiet 2023 w Piotrkowie Kujawskim. Piotr Pręgowski w muzyczno-kabaretowym show [zdjęcia]

Przybyły do Piotrkowa Kujawskiego artysta tryskał humorem, bawił panie i zaciągnął je do wspólnej zabawy. Śpiewał dla licznie przybyłych Pań, a także pozował do zdjęć. Od włodarza miasta i gminy Piotrkowa Kujawskiego były życzenia dla kobiet oraz słodki poczęstunek.

Sobotnie wydarzenie kulturalne w Piotrkowie Kujawskim zorganizowała miejscowa Biblioteka i Ośrodek Kultury.

Zobaczcie zdjęcia