Finał „Ślubu od pierwszego wejrzenia” TVN. Taką decyzję podjęli Kamil i Agnieszka! [zdjęcia]

Agnieszka i Kamil wzięli ślub w telewizyjnym programie

- Gdy Agnieszka i Kamil na siebie spojrzeli od razu poczuli, że to małżeństwo może się udać, a po krótkiej chwili byli sobą wprost zachwyceni. Poznając się odkryli, że są podobni do siebie we wszystkim. Z wielką wiarą w powodzenie rozpoczęli wspólne życie. Agnieszka szybko podjęła poważne życiowe decyzje – postanowiła zmienić pracę i przeprowadzić się do męża. Wspierani przez bliskich małżonkowie szybko zrealizowali wszystkie swoje plany – mówił lektor w finałowym - 13. odcinku siódmego sezonu.

Finał siódmego sezonu „Ślubu od pierwszego wejrzenia”

- Sam sobie pokazałem, że jestem odważny i potrafię podjąć odważne decyzje chociaż blokowało mnie to w pewnych momentach. Miałem chwile zwątpienia czy to jest dobra decyzja, ale jednak w to poszedłem i nie żałuję ani trochę – mówił Kamil.

Kamil musiał też odpowiedzieć na pytanie, za co ceni Agnieszkę i co mu się w niej podoba. Mężczyzna zdradził, że ceni swoją żonę za otwartość, szczerość i ciepło, które wprowadza w związku. Agnieszka natomiast ceni Kamila za to, że daje jej poczucie bezpieczeństwa i jest dobrym słuchaczem.