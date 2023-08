Inauguracja Mistrzostw Europy FAI Modeli Latających na Uwięzi 2023 w Kruszynie pod Włocławkiem. Zdjęcia

- Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność gościć najznamienitszych modelarzy Europy, są wśród nich mistrzowie świata i mistrzowie Europy, innych kontynentów oraz mistrzowie wielu krajów. - mówi Marek Koziński z Aeroklubu Włocławskiego. - Sportowcy lotniczy walczyć będą o najwyższe trofea, a my przez kilka najbliższych dni będziemy świadkami i obserwatorami zmagań na najwyższym sportowym poziomie. Jestem przekonany, że dostarczą nam one niezapomnianych wrażeń, ale też ogromnej satysfakcji uczestnictwa w imprezie sportowej tak dużej rangi.

Udział w Mistrzostwach Europy weźmie modelarska elita, która powalczy o najwyższe trofea Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI. Na mistrzostwach Europy pod Włocławkiem startuje ponad 300 zawodników 21 krajów świata . To wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło do Włocławka miłośników modelarstwa lotniczego z całej Europy.

W części artystycznej, poniedziałkowej uroczystości swoje umiejętności taneczne zaprezentował Michał "Kaczorex" Kaczorowski, zwycięzca 4 edycji telewizyjnego programu Got To Dance, finalista programu Mam Talent i World Of Dance.