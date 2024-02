Jarmark w Krzywosądzy. Rasowe króliki mięsne - ceny, zdjęcia [12 lutego 2024]

Na placu targowym w Krzywosądzy, mimo deszczowej aury, zgodnie z lokalną tradycją odbył się comiesięczny wiejski jarmark. To wydarzenie, które jest integralną częścią kultury lokalnej, oferuje szeroki wybór produ któw rolnych i rzemieślniczych. Wśród nich można znaleźć rasowe króliki mięsne, indory, perliczki, kurczaki, kaczki oraz jaja kurze.

Na jarmarku w Krzywosądzy można nabyć świeże produkty rolne, takie jak cebula, jabłka, pietruszka, kalafior, młoda i biała kapusta, a także kapusta kiszona i por. W ofercie znalazły się również żywe karpie i tołpygi.

Jarmark w Krzywosądzy to nie tylko miejsce, gdzie można nabyć świeże produkty rolne, ale także rękodzieło i produkty regionalne. Wśród nich znalazły się ręcznie robione kije do narzędzi ogrodniczych, trzonki, miotły, a także niemieckie płyny do prania. Na stoiskach można było również nabyć ser kozi, kozi jogurt, miody, gumofilce i śniegowce.