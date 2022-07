Kajakarz z Włocławka płynie chce przepłynąć całą długość Wisły. Dotarł do Włocławka [zdjęcia]

Paweł Nowakowski, kajakarz z Włocławka, wyruszył 1 lipca Wisłą, by przepłynąć cały szlak o długości ponad 1000 kilometrów. Wypłynął u ujścia rzeki Przemszy do Wisły w okolicy Oświęcimia. We wtorek mocno zmęczony w walce z wiatrem na zalewie włocławskim dotarł do Włocławka, gdzie czekali na niego rodzina i znajomi.