Koncert "Akademia Wokalu dla Kultury" w Osięcinach. Zobacz wideo

- To było wielkie święto kultury. Jesteśmy bardzo dumni, że jako Akademia Wokalu mogliśmy wystąpić i celebrować 50-lecie działalności GOK w Osięcinach. Akademia to grupa dzieci, młodzieży i osób dorosłych, gdzie po prostu czujemy się ze sobą dobrze, muzyka gra nam w sercach i myślę, że podczas tego koncertu było to słychać - mówiła Katarzyna Olszta-Zieliński, instruktorka w Akademii Wokalu.

- Koncert w GOK w Osięcinach to część jubileuszu tej instytucji, która jest tworzona dla mieszkańców i razem z mieszkańcami. 8 lat świętuje młodzieżowa grupa Akademii Wokalu, ale ośrodek prowadzi też grupy taneczne, folklorystyczne, kujawski, zespoły seniorów. Jestem pod ogromnym wrażeniem brzmienia utworów, które zaprezentowali młodzi ludzie. Osięciny są naprawdę kuźnią muzycznych talentów - podkreślała posłanka Joanna Borowiak.