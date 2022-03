Kryminalni w powiecie radziejowskim zatrzymali 20-latka, który miał w kieszeni narkotyki

Kryminalni mieli sygnały, że może on mieć związek z narkotykami. Mężczyzna miał w kieszeni zawiniątko z białymi kryształkami. Wstępne testy pokazały, że jest to 6 g metamfetaminy informuje Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.

20-latek trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut posiadania narkotyków. Przestępstwo to zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.