Kujawiak Kowal - Tłuchowia Tłuchowo 4:5 po dogrywce. Blisko niespdzianki w 3. rundzie Pucharu Polski [zdjęcia]

Można napisać, że na tym szczeblu rozgrywek był to szlagier III rundy Pucharu Polski. W poprzednim sezonie obie drużyny rywalizowały w tej samej klasie rozgrywek, w Tłuchowi padł remis 0:0, a w Kowalu o jedną bramkę byli goście. walcząc o awans do IV ligi, którą wygrał beniaminek wyższej ligi - Tłuchowia. Jak wiadomo, działacze tej drużyny wysoko mierzą w nowym sezonie. Dokonali dużych wzmocnień w swoim składzie, zakładając kolejny awans do III ligi. Z racji zajmowanego miejsca w IV lidze, faworytem spotkania byli podopieczni Damiana Cackowskiego. Z kolei Kujawiak pod wodzą Rafała Jankowskiego nie miał zamiaru im tego ułatwić. Spotkanie poprowadziła trójka sędziów z Kolegium Sędziowskiego we Włocławku, sędzią głównym był Łukasz Zasada, na liniach asystowali: Rafał Kinasiewicz oraz Bartłomiej Wiśniewski.

Początek meczu, to szybkie wyprowadzenie ataków na bramkę gospodarzy, której bronił Adam Grzywiński. W 4 minucie niedawny piłkarz Kujawiaka Jakub Brandt strzelił na bramkę gospodarzy, ale z linii bramkowej piłkę wybił Łukasz Grube. Z kolei dwie minuty później poprzeczka uratowała kowalan od utraty bramki po strzale z 16 metrów kapitana Tłuchowi Dawida Kieplina. Co nie udało się przyjezdnym w 6 minucie udało się Kujawiakowi. Po asyście Bartłomieja Fetera piłkę do bramki skierował najskuteczniejszy strzelec Leonid Khankevich. W odpowiedzi w 13minucie Dawid Klepczyński chciał zaskoczyć z 8 metrów z ostrego kąta Grzywińskiego, ale Adaś był na posterunku. Dwie minuty później Mariusz Cichowlas mógł wpisać się na listę strzelców, po wrzutce z rzutu rożnego piłka po jego główce trafiła w słupek, którą następnie złapał Grzywiński.