Matura 2024 z języka polskiego w II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku. Zdjęcia, wideo Renata Brzostowska

Dokładnie o godz. 9 we wtorek, 7 maja 2024 roku, tegoroczni maturzyści II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku rozpoczęli pisanie testu z języka polskiego, który potrwał 240 minut. W ten sposób przystąpili do egzaminu dojrzałości 2024. W środę podejdą w podobny sposób do pisania egzaminu z matematyki. Zobaczcie zdjęcia i wideo z włocławskiego Kopernika.