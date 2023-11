Mistrzostwa Brazylijskie Jiu Jitsu AGF Włocławek 2023 w hali OSiR. Zdjęcia, wideo Wojciech Alabrudziński

Takiej imprezy sportowej we Włocławku jeszcze nie było. W sobotę w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy al. Chopina we Włocławku rozegrano zawody w Brazylijskim Jiu Jitsu AGF Włocławek 2023. Do Włocławka zjechali zawodnicy z wielu klubów z całej Polski. Zobaczcie zdjęcia z zawodów.