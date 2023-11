Mistrzostwa Włocławka SZS w badmintonie dzieci. Zdjęcia, wideo

Trwają Mistrzostwa Włocławka SZS w Badmintonie. We wtorek (31.10.2023) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 we Włocławku, w kategorii szkół podstawowych rywalizowały dzieci z pięciu placówek we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z rywalizacji.

We wtorek, 31 października 2023 roku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 we Włocławku rozegrane zostały Mistrzostwa Włocławka SZS w Badmintonie w kategorii szkół podstawowych. Do rywalizacji stanęły dzieci z pięciu placówek we Włocławku.

Igrzyska dzieci chłopcy:

1 miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 we Włocławku

2 miejsce - Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

3 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 20 we Włocławku

4 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7 we Włocławku

Igrzyska dzieci dziewczęta:

1 miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 we Włocławku

2 miejsce - Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

3 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 20 we Włocławku

4 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7 we Włocławku

Igrzyska Młodzieży Szkolnej Chłopcy:

1 miejsce - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku

2 miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 we Włocławku

3 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 20 we Włocławku

Igrzyska Młodzieży Szkolnej Dziewczęta:

1 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 20 we Włocławku

2 miejsce- Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

3 miejsce- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 we Włocławku

Zobaczcie zdjęcia z Mistrzostw