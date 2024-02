Motocyklista z Włocławka jechał 125 km/h na DK 62 w powiecie radziejowskim

61-latek został zatrzymany na Drodze Krajowej nr 62 w Skibinie, przez radziejowskich policjantów. Mężczyzna w miejscu ograniczenia prędkości do 70 km/h rozpędził motocykl do 125 km/h. Za to wykroczenie został ukarany 1,5 tys. zł. mandatem i 13 punktami karnymi - mówi aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.