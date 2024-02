Dzielnicowi natychmiast zatrzymali radiowóz i po chwili byli przy poszkodowanej, by udzielić jej pomocy. Starsza pani oświadczyła, że zakręciło się jej w głowie, źle się poczuła i dlatego upadła - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku. Za pośrednictwem dyżurnego policjanci wezwali na miejsce karetkę i zaopiekowali się kobietą do czasu przyjazdu medyków. Należy jednak podkreślić, że pomoc przyszła nie tylko ze strony mundurowych.