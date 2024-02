Świętują urodziny co cztery lata. Ile jest we Włocławku osób urodzonych 29 lutego? Zdjęcia

- Rzeczywiście mam taki plan (specjalnego świętowania – przypis redakcji), syn o tym jeszcze nie wie. Chcemy wybrać się do Torunia, gdzie się urodził. Raz już tak zrobiliśmy, że pojechaliśmy z nim i pokazaliśmy mu szpital, w którym się urodził. Chcemy spędzić dzień w Toruniu, ma to być dla niego niespodzianka. To jest dzień szkolny, więc nie wiem jeszcze czy go zwolnię czy nie, bo się waham, ale chciałabym mu zrobić wolne w tym dniu i po zabrać go do Torunia – zdradza pani Małgorzata, mama Eryka.