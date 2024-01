Przegląd tygodnia z 21.01.2024 we Włocławku. Najważniejsze wydarzenia od 14.01 do 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu – Horoskop miłosny. Wróżka Roma przepowiada”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu – Horoskop miłosny. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim życiu, w miłości w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Sprawdź co Cię czeka w styczniu 2024 - horoskop. Wróżka Roma przepowiada miłość Sprawdź horoskop miłosny na styczeń. Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię we wrześniu? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Taki jest horoskop na rok 2024. Sprawdź co Cię czeka - wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na 2024. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

Tygodniowa prasówka 21.01.2024: 14.01-20.01.2024 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gotowe życzenia i kartki na Dzień Babci 2024. NOWE pionowe kartki - na MMS, WhatsApp i Messenger Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki na Dzień Babci, który świętujemy 21 stycznia. Pobierz kartkę z życzeniami i wyślij ją babci, sprawiając jej radość. Mamy do pobrania życzenia w wersji pionowej, idealnej na telefon.

📢 Studniówka 2024 Włocławek. Bal maturzystów Zespołu Szkół Elektrycznych. Część II - zdjęcia W restauracji "Jutrzenka" maturzyści z Elektryka we Włocławku bawili się na studniówce. Zobaczcie zdjęcia część II z balu studniówkowego, który odbył się w sobotę, 20 stycznia 2024 roku w Wieńcu Zdrój. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Elektrycznych Włocławek. Zdjęcia, wideo W restauracji "Jutrzenka" maturzyści z Elektryka we Włocławku bawili się na studniówce. Zobaczcie zdjęcia z balu studniówkowego, który odbył się w sobotę, 20 stycznia 2024 roku w Wieńcu Zdrój. 📢 Studniówka 2024 Włocławek. Bal maturzystów Zespołu Szkół Akademickich - część 2. Zdjęcia, wideo Maturzyści Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku bawili się w sobotnią noc (20 stycznia 2024 roku) w "Riverside" przy ulicy Piwnej we Włocławku. Tradycyjnie bal rozpoczął się od poloneza. Zobaczcie zdjęcia i wideo ze studniówki uczniów ZSA.

📢 Studniówka 2024 Włocławek Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku. Zdjęcia, wideo Maturzyści Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku bawili się w sobotnią noc (20 stycznia 2024 roku) w "Riverside" przy ulicy Piwnej we Włocławku. Tradycyjnie bal rozpoczął się od poloneza. Zobaczcie zdjęcia ze studniówki uczniów ZSA. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Budowlanych Włocławek. Zdjęcia, wideo Maturzyści Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku bawili się w sobotnią noc (20 stycznia 2024 roku) w "Tawernie" w Brześciu Kujawskim. Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem. Zobaczcie zdjęcia i wideo ze studniówki uczniów ZS Budowlanych. 📢 Mamy horoskop na weekend 19-21 stycznia 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 19-21 stycznia 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Karnawał 2024. Najmodniejsze paznokcie, błyszczące i kolorowe. Manicure - zdjęcia Karnawał to okres, kiedy możemy pozwolić sobie na więcej. Więcej kolorów, więcej błysku, więcej ekstrawagancji. To czas, kiedy nasze paznokcie mogą stać się prawdziwym dziełem sztuki, które podkreśli nasz karnawałowy look. Przygotowaliśmy dla Was przegląd najmodniejszych stylów manicure na karnawał 2024. Zdjęcia. 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop miłosny. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim miłosnym życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Sparing Kujawianka Izbica Kujawska - Wisła Dobrzyń. Zdjęcia, wideo Pomimo śniegu na boisku ze sztuczną nawierzchnią Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku w sobotę, 20 stycznia 2024 roku rozegrano mecz sparingowy Kujawianka Izbica Kujawska - Wisła Dobrzyń. Zobaczcie zdjęcia z meczu, który zakończył się remisem 2:2 (0:1).

📢 Pogrzeb Henryka Stępnia, profesora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku W sobotę, 20 stycznia na cmentarzu komunalnym we Włocławku pożegnano dra Henryka Stępnia, profesora Kujawskiej Szkoły Wyższej, nauczyciela akademickiego, wieloletniego Dziekana Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych oraz Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w latach 2008-2009 i 2022-2023. Henryk Stępień miał 78 lat. 📢 Targowisko przy ul. Związków Zawodowych we Włocławku. Tanie warzywa, elegancka odzież i nie tylko - 20 stycznia 2024 W śnieżna i zimną sobotę 20 stycznia 2024 roku na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku na straganach królowały warzywa i owoce ale nie tylko. Na tym popularnym targowisku, zlokalizowanym w środku miasta, można też kupić odzież i obuwie, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt mechaniczny i elektryczny oraz wędkarski i części zamienne i nie tylko. Zobaczcie zdjęcia, sprawdźcie ceny.

📢 Bal karnawałowy 2024 pracowników szpitala i DPS. Złota Podkowa we Włocławku. Zdjęcia, wideo Trwa okres zabaw karnawałowych, podczas których każdy korzysta z możliwie nadarzającej się okazji do zabawy w doborowym towarzystwie. Zobaczcie jak podczas balu karnawałowego w Złotej Podkowie we Włocławku bawili się pracownicy włocławskiego szpitala i Dom Pomocy Społecznej z ulicy Nowomiejskiej. Zdjęcia. wideo. 📢 Studniówka 2024 Włocławek. Bal maturzystów LMK Włocławek. Część II - zobacz zdjęcia W restauracji "Arkadia" maturzyści z LMK we Włocławku bawili się na studniówce. Zobaczcie drugą część zdjęć z balu studniówkowego, który odbył się w piątek, 19 stycznia 2024 roku w Radziejowie. 📢 Studniówka 2024 LMK Włocławek. Zobacz zdjęcia, wideo W piątek, 19 stycznia 2024 roku w restauracji "Arkadia" w Radziejowie maturzyści z III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku bawili się na studniówce. Zobaczcie zdjęcia z balu studniówkowego uczniów LMK Włocławek.

📢 Tak było na koncercie "Rock na Nowy Rok" w Starej Remizie we Włocławku - zespół Arsenał. Zdjęcia W piątek, 19 stycznia 2024 roku, w klubie "Stara Remiza" Centrum Kultury Browar B. przy ulicy Żabiej 8 we Włocławku odbył się koncert ballad rockowych "Rock na Nowy Rok". Na scenie wystąpił zespół "Arsenał", który wykonał dla licznie zgromadzonej publiczności interpretacje utworów zespołów rockowych. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak było na ostatniej imprezie w klubie Rozkosz we Włocławku. Zobacz zdjęcia Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.