Policjant z Włocławka zastrzelił psa, który zaatakował pijanego mężczyznę. Sprawę wyjaśni prokuratura Joanna Maciejewska

W środę 20 września 2023 roku w jednym z domów jednorodzinnych we Włocławku interweniowała policja. Otrzymała zgłoszenie o ataku pitbulla na mężczyznę. Właścicielka czworonoga nie była w stanie nad nim zapanować i odciągnąć go od mężczyzny. Pies został zastrzelony przez interweniującego policjanta. Pogryziony mężczyzna trafił do szpitala.