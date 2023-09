Najgorsi mężowie - takie noszą imiona. Mamy listę imion wraz z ich znaczeniem

Każdy z nas w chwili narodzin otrzymał jakieś imię. Jego wybór zwykle od nas nie zależy, a decyzja podjęta przez naszych rodziców ma wpływ na całe życie.

Koniecznie przeczytaj:Takie imiona noszą najgorsze żony. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów

Badania psychologiczne potwierdzają, że ludzie noszący to samo imię mają podobne cechy charakteru. Oznacza to, że to, jakie imię nosimy wpływa na to, jaki mamy charakter i usposobienie.