Nowa Generacja Włocławek i prezydent Marek Wojtkowski krytykują decyzję Andrzeja Dudy. Komentarz poseł Joanny Borowiak

Opinie Jakuba Lewandowskiego i prezydenta Marka Wojtkowskiego skomentowała Joanna Borowiak, poseł na Sejm RP.

- Do prezydenta Włocławka mam apel, żeby uszanował Konstytucję RP i żeby się z nią zapoznał – bo nie wystarczy machać okładką na marszach, a trzeba przede wszystkim znać treść – choćby art. 144 ustęp 3, pkt. 11 dający Prezydentowi RP prerogatywę desygnowania Prezesa Rady Ministrów - mówi Joanna Borowiak. - Przypomnę, że wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość, na które oddało swoje głosy 7 mln 600 tys. Polaków i które uzyskało najwyższy wynik wyborczy wśród wszystkich formacji wystawiających swoich kandydatów do Sejmu i Senatu.

Zastanawia mnie histeria, którą rozpętuje Platforma Obywatelska po wyrażeniu stanowiska przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Widzimy dziś prawdziwą twarz polityków, którzy wcześniej często obrażali Prezydenta Polski – Donald Tusk dedykował mu nie tak dawno sznur - cytując wiersz Czesława Miłosza, żeby później udawać przymilnego i uprzejmie prosić o wyznaczenie misji formowania rządu. Ta prawdziwa twarz pokazała się dzisiaj po raz kolejny właśnie w braku poszanowania i kwestionowania decyzji Prezydenta.

Co do pieniędzy z KPO, to przecież lider Platformy złożył przed wyborami uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach pojedzie do Brukseli i te środki odblokuje. Po wyborach okazało się, że to była tylko przenośnia. Gdyby rzeczywiście te pieniądze jednoosobowo można byłoby odblokować, znaczyłoby to, że nie chodziło o sprawy merytoryczne, a o zwykły mechanizm politycznego szantażu.

Przy okazji mam pytanie, w jakim charakterze pan Marek Wojtkowski wystąpił na dzisiejszej konferencji? Czy prezydenta miasta czy działacza partyjnego? Dobrze byłoby, żeby zajmował się sprawami dotyczącymi Włocławka, bo otrzymuję od mieszkańców informacje, że niektóre ulice w mieście nie są oświetlone w nocy, a włodarz Włocławka planuje przeznaczyć blisko 1 mln 200 tys. zł na światełka świąteczne. Czy chodzi o zbliżające się wybory samorządowe?