Oni nie dostaną ślubu cywilnego w 2023 roku. W tych sytuacjach ślubu nie będzie

Ślub cywilny to małżeństwo, które zawieramy przed urzędnikiem państwowym. To związek cywilny sankcjonowany prawem związek dwóch osób legalizujący ich wspólne życie, wiążąc je emocjonalnie i ekonomicznie. Taki ślub możemy wziąć w urzędzie lub w dowolnym wyznaczonym przez nas miejscu, wiąże się to jednak z dodatkową opłatą.

Aby zawrzeć małżeństwo w urzędzie stanu cywilnego konieczne jest stawienie się w magistracie i złożenie odpowiednich dokumentów.

Prawa małżeństwa obejmują wspólną własność i wzajemne dziedziczenie nieruchomości w różnym stopniu, a w małżeństwach monogamicznych wyłączne prawo do stosunku płciowego.

Jest szereg sytuacji, które mogą sprawić, że nie uda się zawrzeć związku małżeńskiego. Zobaczcie, kiedy urzędnik lub ksiądz odmówi nam udzielenia ślubu.