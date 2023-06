Ostatnie mecze we włocławskiej A-klasie. Orzeł Służewo zagra w barażach. Wyniki 26. kolejki

Przypomnijmy, iż na kolejkę przed końcem sezonu, w 29. rundzie A-klasy piłkarze Zjednoczeni Piotrków Kujawski zapewnili sobie pierwsze miejsce i awans do 5. ligi kujawsko-pomorskiej.

Która drużyna wywalczy awans do 5. ligi?

W barażach zagra z wicemistrzem A-klasy, grupy 2. Drugie miejsce zajęły Kujawy Markowice, które w ostatnich dwóch kolejkach straciły 5 punktów i pierwsze miejsce. W sobotę w meczu przed własną publicznością uległy Szubiniance Szubin 0:1 i zostały wyprzedzone przez Cukrownika Tuczno. Obie ekipy zgromadziły po 50 punktów, a o awansie po 41. latach do 5. ligi Cukrownika, zadecydował bilans bezpośrednich spotkań (2:0, 1:2).

26. kolejka A klasy - 10 czerwca 2023

Tabela po 26. kolejce włocławskiej A -klasy

W obecnej sytuacji (w tabeli, czyli spadek Lidera Włocławek do 5. ligi). Z A klasy spadną Victoria Smólnik i Piast Bądkowo, a w barażu zagra Grot Kowalki. To najbardziej prawdopodobny scenariusz na koniec sezonu w 4 i 5 lidze.

Jak wicemistrz A klasy wygra baraże o 5. ligę to wtedy w barażu z Ziemowitem Osięciny zagra Piast Bądkowo.

Natomiast jeżeli utrzyma się w 4. lidze Lider to spadnie z A-klasy Victoria, a w barażu zagra Piast.

Jak utrzyma w 4. lidze Lider, a wicemistrz A klasy awansuje do 5. ligi to w barażu o A -klasę zagra Victoria Smólnik.