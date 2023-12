Oto wnętrza nowego domu Joanny Dyrkacz z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia!

Na początku listopada 2023 roku zdecydowała się na przeprowadzkę. Z warszawskiego Mokotowa przeniosła się bliżej śródmieścia.

- Z przykrością i smutkiem zawiadamiam, że w ten weekend opuściłam mój dom i SupeRoleModels loft, gdzie odbyło się 45 warsztatów, wiele ceremonii, wiele spotkań i kręgów. Było dużo radości, transformacji i czasami płaczu... Był to niezwykły okres dla mnie, kiedy po 40 latach w USA przyjechałam do Polski w czasie pandemii i miałam okazje poznać was wszystkich i dzielić się różnymi doświadczeniami... Przeprowadziłam się bliżej śródmieścia i czuję ze zaczynam nowy okres w moim życiu i wiele moich planów zacznie się realizować - tłumaczyła na Instagramie Joanna Dyrkacz.