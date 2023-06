Piękne kobiety na rowerach. Zobacz zdjęcia z Instagrama

O początkach roweru...

Pierwszy rower, według historycznych doniesień, zbudował Niemiec - Karl Von Drais. Jego pierwsza nazwa dziś możebudzić uśmiech: "rower do biegania" (laufmaschine - niem.). Opatentował go w 1818 roku. Ulepszoną jego wersję stworzył Denis Johnson z Anglii. Jego rower był wykonany z drewna. Obydwa wymienione wyżej pojazdy nie miały pedałów, więc "kolarz" musiał go napędzać swoimi stopami. Podobne rowery dziś produkuje się z myślą o najmłodszych użytkowanych jednośladów.