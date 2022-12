Pogrzeb Lecha Kuropatwińskiego w Kowalu. Tłumy na ostatniej drodze przewodniczącego ZZR "Samoobrona" [zdjęcia]

Na cmentarzu parafialnym w Kowalu pożegnano we wtorek, 27 grudnia 2022 roku, Lecha Stefana Kuropatwińskiego, przewodniczącego Związku Zawodowego Rolników "Samoobrona".

Od 1970 do 1989 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W latach 1969–1989 był kierownikiem gospodarstwa Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kowalu. Następnie do 2000 prowadził działalność gospodarczą. Był właścicielem m.in. zakładu masarskiego, prowadził również kilkuhektarowe gospodarstwo rolne w Strzałach.

W 1977 r. uzyskał mandat radnego Gminy Kowal, sprawował go do 1998 r. radny Województwa Włocławskiego w latach 1982-1990. Od 2001 r. do 2007 r. Poseł na Sejm (IV i V kadencji), członek sejmowej komisji ds. rolnictwa, komisji ds. opieki społecznej i rodziny oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.