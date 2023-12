Policjanci z KPP Radziejów zatrzymali 4 osoby poszukiwane w jeden dzień!

Co to był za dzień radziejowskich policjantów. Jednego dnia policjanci zatrzymali cztery osoby, które w terminie nie stawiły się do odbycia kary, wyznaczonej przez sąd. Najdłużej, bo 12 miesięcy za kratkami spędzi mieszkaniec gminy Piotrków Kujawski. Szczegóły.