Policjanci zabezpieczyli u 34-latka z Radziejowa narkotyki

Policjanci z wydziału kryminalnego KPP Radziejów ustalili, że jeden z mieszkańców Radziejowa, może posiadać narkotyki w miejscu zamieszkania. Postanowili to sprawdzić.

W trakcie przeszukania pomieszczeń, w których mieszkał 34-latek, znaleźli strunowe woreczki z suszem roślinnym oraz kryształkami. Jak wykazała wstępna analiza testerem narkotykowym, susz to około 10 g marihuany, a kryształki to niewielka ilość metamfetaminy. Zabezpieczony towar trafi do policyjnego laboratorium - informuje Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.