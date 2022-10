Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku organizuje bezpłatne porady i konsultacje

Dzień bezpłatnych porad i konsultacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wojska Polskiego 27 we Włocławku zaplanowano na sobotę 5 listopada 2022 roku od godziny 9 do 13. Z darmowych porad i konsultacji skorzystać mogą rodzice i nauczyciele dzieci w wieku do lat 7.