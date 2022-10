LMK we Włocławku gości uczniów z Turcji - powitanie chlebem i solą [zdjęcia]

W ramach projektu Fellowship of Cultures do III Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku przyjechało 9 uczniów z partnerskiej szkoły w Izmirze w Turcji wraz z opiekunami. W programie pobytu w LMK zaplanowano m.in. naukę kujawiaka, warsztaty z ceramiki i wycinanek kujawskich, spotkanie z wiceprezydent Moniką Jabłońską i wyjazd do Torunia.