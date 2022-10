Stypendia fundacji Anwil „Primi inter Pares” 2022 we Włocławku już wręczone [zdjęcia]

- Jestem bardzo wzruszona, że możemy po dwóch latach wręczyć znowu osobiście akty stypendialne - mówi Bożena Cichocka, prezes fundacji Anwil. - Teraz wracamy do tej miłej tradycji. Jest to dobra okazja poznać was osobiście. W składanych wnioskach możemy poczytać o waszych planach i możemy się przekonać, z kim mamy do czynienia. Jesteście niezwykli, wyjątkowi, macie fantastyczne plany. Jestem przekonana, że te plany zrealizują się wam w przyszłości. Mamy nadzieję, że stypendia choć w małym stopniu umożliwią wam realizację waszych planów.