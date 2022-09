Potrącenie na Wiejskiej we Włocławku. Poszkodowana zabrana do szpitala [zdjęcia]

Do potrącenia pieszej doszło w czwartek 1 września około godziny 16 na ulicy Wiejskiej we Włocławku.

Na miejsce przybyła załoga ratowników medycznych oraz dwa radiowozy policji. Poszkodowana starsza kobieta została zabrana do szpitala we Włocławku. Ruch na czas pracy służb na ulicy Wiejskiej był utrudniony. O szczegóły zdarzenia zapytaliśmy rzecznika policji we Włocławku. Czekamy na odpowiedź.