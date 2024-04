Pożar w lokalu gastronomicznym na Kościuszki we Włocławku. Zdjęcia, wideo KB

W piątkowy wieczór, 12 kwietnia 2024 roku doszło do pożaru w lokalu gastronomicznym na ul. Kościuszki we Włocławku. Zdjęcia przy ulicy Kościuszki we Włocławku. Na miejsce natychmiast skierowano trzy zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 we Włocławku. Szczegóły, zdjęcia, wideo.