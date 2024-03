Rozmowa z Piotrem Ciesielskim, byłym już sędzią piłkarskim

Przed ostatnim spotkaniem, z moich wyliczeń wynika, że było to na pewno spotkanie grubo powyżej 1500, które sędziowałem, dopadł mnie lekki stres. Na szczęście minął, kiedy już wyszedłem na płytę boiska. Mecz przebiegał bezproblemowo, nie musiałem podejmować kontrowersyjnych decyzji i udało mi się go poprowadzić bez kartek.

W 2010 roku. Dokładnie 10 kwietnia zostałem delegowany na mecz juniorów młodszych do Izbicy Kujawskiej. Piłka nożna to moja pasja. Już w czasach szkolnych zacząłem sędziować różne rozgrywki szkolne. Przez 6 lat byłem kierownikiem drużyny MLKS Zjednoczeni w moim rodzinnym Piotrkowie Kujawskim.

Radziłbym, żeby byli pewni siebie i umieli komunikować się z zawodnikami. Nie powinni ulegać presji kibicom i piłkarzom. Sędzia nie powinien bać się podejmować kontrowersyjnych decyzji. Cierpliwość, opanowanie i odporność psychiczna to niezbędne cechy aby zostać sędzią. To nie jest łatwy zawód i jeśli się na niego zdecydują to czekają na nich mniejsze i większe dylematy z którymi będą musieli się zmierzyć. Mały krokami można dojść do sukcesu i osiągnąć swoje cele.