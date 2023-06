Zdjęcia z derbów Włocłavia Włocławek - Lider Włocławek. 34. kolejka 4. ligi kujawsko-pomorskiej [wideo]

Włocłavia Włocławek - Lider Włocławek 3:2 (2:0)

WŁOCŁAVIA: Piotrowski - Kapela, Demianchuk, Miłek, Zareba, Wojtylak, Behlke, Ueno, Lisiecki, Czyżewski, Łojewski. LIDER: Kottas - Wiliński, Buliński, Orliński, Chomicz, Figura, Czerwiński, Wojciechowski, Miśkowiec, Mieszkalski, Drzażdżyński 17:00 - Mateusz Onysk (Szczepkowski, Wilk) Jubileuszowe 10. derby mają szczególnie znaczenie dla Lidera. Takiej stawki jeszcze nie było. Lider musi wygrać, żeby mieć jakiekolwiek szanse na utrzymanie. Nawet jak wywalczy trzy punkty musi liczyć, że Chełminianka przegra w Brodnicy ze Spartą. W innym przypadku zostanie zdegradowany do 5. ligi. Faworytem derbów jest Włocłavia, która chce zakończyć sezon i tak nieudany, na drugiej pozycji. Inny wynik niż wygrana Włocłavii będzie sensacją kolejki. Spadek Lidera oznaczać będzie, że na kolejne derby najszybciej rozegrane mogą być jesienią 2024 roku (pod warunkiem, że Lider awansuje, ale Włocłavia znów przegra walkę o trzecią ligę). Historia derbów W dotychczasowych 9. meczach derbowych tylko raz Liderowi udało się wygrać. Było to w 2016 roku w historycznym pierwszym meczu obu ekip. W derbach Włocławka nr 3 (16 listopada 2019) padł remis, a pozostałe spotkania wygrała Włocłavia. Pierwszy raz w historii meczów obu ekip nie zagra Tomasz Szablewski , który ma na koncie 9 występów w derbach (5 dla Lidera, 4 dla Włocłavii). Tym samym Paweł Behlke zrówna się w liczbie występów w derbach z obecnym piłkarzem Kujawiaka Kowal. Przypomnijmy, iż Paweł Behlke nie zagrał w meczu derbowym nr 3 ze względu na żółte kartki. 1 - początek meczu - wideo

10 - 0:0

GOOOL 15 - Paweł Behlke 1:0. Bramkę można zobaczyć na powyższym wideo.

30 - 1:0

GOOOL 42 - Oliver Zaręba 2:0

45 - 2:0, przerwa, jeżeli nic się nie zmieni, to po zmianie stron będzie to ostatnie 45 minut w 4. lidze Lidera

GOOOL 49 - Patryk Wojtylak 3:0 z rzutu karnego. Faulowany był Kapela

GOOOL 67 - Damian Figura 3:1 z rzutu karnego. Faulowany Alan Czerwiński

GOOOL 72 - Adrian Mieszkalski 3:2

90 - koniec, 3:2, a to oznacza, że Lider został zdegradowany do 5 ligi,