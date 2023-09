Rzeczoznawcy we Włocławku obchodzili jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia. Zobacz zdjęcia

Oddział swoją działalność skupiał na doskonaleniu zawodowym rzeczoznawców majątkowych, na przestrzeganiu zasad etyki, reprezentowanie zawodu wobec organów władzy, instytucji i urzędów. Wiele miejsca poświęcono organizacji szkoleń i seminariów dla członków PSRWN.

Dziś w roku jubileuszu Oddział we Włocławku liczy 18 członków i wszyscy są rzeczoznawcami majątkowymi, to najwięcej rzeczoznawców w Stowarzyszeniu od 30 lat. Sześciu członków jest na liście biegłych Sądu Okręgowego we Włocławku. Spośród członków 7 osób to rzeczoznawcy majątkowi od ponad 20 lat, 2 osoby posiadają uprawnienia od 10 do 19 lat i 9 osób uzyskało uprawnienia w okresie ostatnich 10 lat.