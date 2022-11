Służby drogowe w rejonie Włocławka gotowe na nadchodzącą zimę 2022/2023 [zdjęcia, wideo]

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obwody utrzymania mają w gotowości sprzęt do odśnieżania, a magazyny są zapełnione solą drogową. Sprzęt do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych to: 92 solarek, 151 pługów, 40 ładowarek i 14 równiarek. Planowane zużycie soli drogowej na drogach zarządzanych przez GDDKiA w województwie wynosi ok. 24 tys. ton. W ubiegłym sezonie na zimowe utrzymanie dróg w regionie wydano ok. 15 mln zł.