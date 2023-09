Tak było na pierwszym Pikniku Patriotycznym w Szczytnie gmina Choceń. Zdjęcia, wideo

Uroczystość prowadził Ariel Malinowski, dyrektor Choceńskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Choceniu.

- Obchody rocznicy Bitwy pod Szczytnem obchodzimy wspólnie z gminą Boniewo. W tym roku Boniewo prosiło nas, by przenieść tę imprezę do nich, na co się zgodziliśmy. Jednak, by jakaś część obchodów pozostała w Szczytnie, postanowiliśmy zorganizować po raz pierwszy Piknik Patriotyczny. - mówił Józef Dąbrowski, sołtys Szczytna, przewodniczący rady gminy Choceń.