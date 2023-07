Tak mieszkają i żyją na co dzień Edyta i Łukasz Golcowie z Golec uOrkiestra. Zobaczcie zdjęcia!

Zespół Golec uOrkiestra działa już od 25 lat. Założyli go w 1998 roku bracia Golcowie: Paweł i Łukasz oraz żona Łukasza - Edyta Golec. Golec uOrkiestra umiejętnie łączy różne gatunki: folk, pop, rock’n’roll i jazz. Serca publiczności zdobył takimi hitami jak: "Lornetka", "Crazy Is My Life", "Słodycze", "Ściernisco", "Leć muzyczko" "Do Milówki wróć" Na zdjęciu Edyta i Łukasz Golcowie na otwarciu salonu Leszka Czajki. Rok 2011. Tak wygląda dom Edyty i Łukasza Golców. Zobaczcie zdjęcia >>>>

AKPA/ Kurnikowski