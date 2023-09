Takie imiona noszą osoby, które piją najwięcej alkoholu. Poznaj listę imion wraz z ich znaczeniem

Od najdawniejszych czasów imię albo przydomek miały określać człowieka, dlatego chętnie nadawano dzieciom imiona, które nawiązywały do określonych, szanowanych w danym społeczeństwie cech.

Imię jest osobistą nazwą, którą nadajemy dziecku zaraz po jego urodzinach. Nadawanie imion pochodzi z pradawnych wierzeń, według których nazywanie czegoś sprawiało, że rzecz ta zaczynała należeć do nas.

Wybór imienia dla młodego człowieka to wielka odpowiedzialność. Popularność imion wskazują coroczne rankingi. W ostatnich latach w czołówce imion mamy Antoniego, Jana, Aleksander, Zofia, Zuzanna czy Hanna.

Badania psychologiczne potwierdzają, że ludzie o tym samym imieniu mają podobne cechy charakteru. Oznacza to, że to, jakie imię nosimy wpływa na to, jaki mamy charakter i usposobienie.