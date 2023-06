Tanie domy od komornika w Kujawsko-Pomorskiem. Te nieruchomości trafiły na licytację [czerwiec 2023]

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Izabela Podgórska-Wójtowicz na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 29.05.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja - nieruchomości położonej przy Stawiska 29a, 88-300 Mogilno, dla której SĄD REJONOWY W MOGILNIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. SĄDOWA 21, Mogilno, 88-300 MOGILNO) prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1M/00022460/0. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 05.06.2023 o godzinie: 12:00 . Suma oszacowania wynosi 445 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 296 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 500,00 zł. SZCZEGÓŁY LICYTACJI

