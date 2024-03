Targowisko w Radziejowie. Plecione zajączki świąteczne. Zdjęcia, ceny [20 marca 2024]

Targowisko w Radziejowie to idealne miejsce na świąteczne zakupy, gdzie tradycja łączy się z bogatą ofertą lokalnych produktów. To tutaj mieszkańcy Radziejowa i okolic mogą znaleźć wszystko, czego potrzebują do przygotowania świątecznego stołu, a także wyjątkowe dekoracje, które wprowadzą wyjątkowy nastrój do każdego domu. Nie przegap kolejnego targu, który jest doskonałą okazją do zaopatrzenia się w świeże, lokalne produkty i cieszenia się atmosferą zbliżających się świąt.