Targowisko w Radziejowie. Oskubane kaczki, salceson ozorkowy. Zdjęcia, ceny [31 stycznia 2024]

To uroki lokalnego handlu na cotygodniowym targu w Radziejowie. Znajdziesz tu szeroki wybór świeżych produktów prosto od rolnika, od mięs i nabiału po warzywa i owoce.

Na placu targowym przy ul. Brzeskiej w Radziejowie, każda środa to okazja do zaopatrzenia się w najświeższe produkty. 31 stycznia nie była wyjątkiem. Targ w Radziejowie to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Można tu nabyć oskubane kaczki za 70 zł, kurczaki za 42 zł za tuszkę, a także krew na czarninę za 15 zł za opakowanie.